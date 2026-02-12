Amir Cup : Boulbina marque pour Al Duhail

Le 12 février 2026, Al Duhail et Al Waab FC se sont affrontés lors des huitièmes de finale de l’Amir Cup, avec une rencontre dominée par la prestation individuelle d’un joueur en grande forme : Adil Boulbina.

L’ailier gauche a une nouvelle fois montré son sens du détail et sa maîtrise technique. Très actif dans les phases offensives, il a combiné percussion et lecture du jeu pour peser constamment sur la défense adverse dirigée par Ahmed Abdelsalem, finissant par faire basculer le rapport de force en faveur de son équipe.

Le moment décisif est intervenu à la 28e minute. À la suite d’une faute concédée dans la surface par Al Waab, Boulbina s’est chargé du penalty. Sa panoplie d’habiletés en un-contre-un lui a permis de tromper le gardien après une feinte subtile, puis de loger son tir du côté opposé au portier avec une frappe bien placée.

Déroulé et conséquences

Peu avant la fin du temps réglementaire, à la 87e minute, c’est l’attaquant Piatek qui a alourdi le score pour Al Duhail, offrant une marge confortable à son équipe. Le match s’est achevé sur un 2-0 sans équivoque.

Ce succès propulse Al Duhail en quarts de finale de l’Amir Cup, tandis qu’Al Waab FC quitte la compétition. La performance de Boulbina, une fois encore décisive, confirme son influence croissante au sein du collectif de Djamel Belmadi.