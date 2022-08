Amiens SC: “On se complémente l’un et l’autre”, Tolu Arokodare sur Josué Chibozo

L’attaquant d’Amiens SC, Tolu Arokodare, a parlé de sa relation avec le jeune avant-centre béninois, Josué Chibozo, débarqué cet été chez les Amiénois. Et l’international nigérian a dressé des louanges au néo-Ecureuil.

Victorieux de Sochaux (1-0) la semaine dernière, Amiens SC reçoit Bastia ce weekend dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 2. Un match important pour les amiénois qui restent sur deux victoires et un nul en trois sorties. Une rencontre que devrait disputer Ange Josué Chibozo. Aligné d’entrée face aux sochaliens pour sa première titularisation cette saison, le jeune attaquant avait animé le secteur offensif au côté de son coéquipier Tolu Arokodare. Le duo est même pressenti pour débuter face au SCB.

Invité à parler de son association en attaque avec Josué Chibozo passé tout juste professionnel cette saison, Tolu Arokodare a tenu à souligner « sa bonne entente » avec son nouveau partenaire : « On se complémente l’un et l’autre d’un point de vue du style de jeu. Face à Sochaux, on a eu des opportunités mais c’était notre premier match ensemble en tant que titulaire. Nous allons progresser pour les matchs à venir. », a confié l’attaquant nigérian au site de Bastia SC.

Et dans l’attente des derniers mouvements du mercato estival, le duo Tolu-Chibozo devrait de nouveau être à la barre pour la réception d’une dangereuse équipe corse samedi soir, avec l’espoir de réaliser la passe de trois afin de confirmer que la saison de l’Amiens SC est véritablement lancée ! « L’objectif numéro un est d’aller en Ligue 1 donc nous devons gagner le plus de matchs possible et on verra à la fin« , conclut un Tolu Arokodare prêt au combat.