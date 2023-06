Amical: un choc entre l’Espagne et le Brésil contre le racisme en 2024

L’Espagne et le Brésil s’affronteront, en mars 2024, lors d’une rencontre amicale placée sous le signe de la lutte contre le racisme.

La Fédération royale espagnole de football et la Confédération brésilienne de football ont récemment conclu un accord visant à organiser un match amical entre la Roja et la Seleçao en mars 2024. Cette rencontre revêt une importance particulière, car elle a pour but de renforcer l’engagement des deux entités dans la lutte contre la violence dans le football, en particulier le racisme. Ce choc aura lieu en Espagne, qui a été le théâtre de plusieurs incidents racistes lors de cette saison 2022-2023 en Liga.

«Sous le slogan «One skin», les présidents Luis Rubiales et Ednaldo Rodrigues renforcent leur engagement contre la violence dans le football avec un match spectaculaire qui sera une grande fête» a d’ailleurs annoncé la RFEF dans un communiqué publié sur son site internet, avant de préciser: «Bientôt, les deux présidents offriront plus de détails sur la célébration du match. Dans le cas hypothétique où l’équipe nationale aurait des engagements officiels dans cette fenêtre de mars 2024, un nouvel emplacement serait recherché dans le calendrier pour la célébration de cette réunion».

Rappelons qu’un nouvel incident à caractère raciste a visé Vinicius Junior lors du match entre le Real Madrid et Valence à Mestalla. L’arbitre a même dû interrompre le jeu pendant plusieurs minutes afin d’apaiser les tensions qui s’étaient exacerbées sur le terrain. Cette histoire avait secoué le football espagnol et mondial pendant plusieurs jours. Cet incident est certainement à la base de cette initiative des Fédérations brésiliennes et espagnoles.

