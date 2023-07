Amical: un choc entre le Maroc et la Côte d’Ivoire en octobre

Le Maroc et la Côte d’Ivoire s’affronteront en amical en octobre prochain. Le président de la Fédération ivoirienne de football a annoncé la nouvelle ce vendredi, à l’issue de l’Assemblée générale de l’instance.

Avant même la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024, initialement programmée en 2023, plusieurs équipes ont déjà décroché leur ticket pour la compétition. C’est le cas du Maroc et de la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition. Et ces deux équipes peaufinent déjà leur préparation pour être pour le jour J. Elles vont d’ailleurs s’affronter en amical le 14 octobre prochain. La rencontre se tiendra au Stade Olympique D’ebimpé.

La nouvelle a été annoncée par le président de la Fédération ivoirienne de football, a l’issue de l’assemblée générale de l’instance vendredi. Une rencontre de choix pour jauger le potentiel des deux équipes à deux mois de la compétition. Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde au Qatar, les Lions de l’Atlas devront confirmer leur statut de favori à cette CAN. De son côté, la Côte d’Ivoire ne voudra pas faire pâle figure devant son public.

Pour rappel, la prochaine CAN aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le tirage au sort officiel pour constituer les groupes de la compétition aura lieu le jeudi 12 octobre 2023, soit un mois après la dernière journée des éliminatoires, prévue en septembre.

