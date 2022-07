Amical : sans Cristiano Ronaldo, Manchester United corrige Liverpool (4-0)

Pour le compte de son premier match de la présaison ce mardi, Manchester United a écrasé Liverpool sur le score de 4-0. Le nouvel entraîneur Erik Ten Hag débute parfaitement à la tête des Reds Devils.

L’aventure d’Erik Ten Hag sur le banc de Manchester United débutait ce mardi en amical contre Liverpool. Un match qui était loin d’être anodin, puisque lors de la précédente saison, les Reds Devils se sont fait humilier en Premier League par les hommes de Jürgen Klopp ( 0-5, 0-4). Mais cette fois, les Mancuniens ont pris d’une certaine manière leur revanche en remportant la victoire sur le score de 4-0.

Manchester United ouvrait rapidement le score dans cette rencontre par l’intermédiaire de Jadon Sancho. Profitant d’un centre venu de la droite mal dégagé par Isaac Mabaya, l’international anglais trompait Allison d’une frappe croisée (1-0, 12è). Après ce but, les mancuniens vont subir les assauts des coéquipiers de Mohamed Salah, sans pour autant céder. Les Reds Devils vont même faire le break grâce à Fred à la 30è. Suite à une percée de Marcus Rashford dans l’axe mal dégagée par la défense, le brésilien plaçait un lobe parfait au gardien adverse, un peu avancé.

Dans la foulée, Anthony Martial inscrivait un troisième but pour porter le score à 3-0, à la pause. Au retour des vestiaires, Erik Ten Hag effectuait 11 changements, ce qui va un peu déstabiliser l’équipe. Mais Man United ne concédait pas de buts durant ce deuxième acte. Mieux, le jeune Facundo Pellistri permettait aux mancuniens d’alourdir la marque à 4-0.

Le score ne va plus bouger, pour le plus grand plaisir d’Erik Ten Hag, qui reste tout de même mesuré après cette victoire. « Croyez moi, j’ai vu plein d’erreurs dans ce match, et ça prendra du temps de régler la mire. Cela reste satisfaisant, nous avons montré de l’envie et du mouvement devant. Nous avons de bons joueurs, nous avons du potentiel. Mais nous ne devons pas surestimer ce résultat« , a expliqué le technicien néerlandais à la fin du match.