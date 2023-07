Amical: les compos officielles de PSG-Al Nassr, avec Ronaldo

Pour son premier match, dans le cadre de sa tournée estivale au Japon, le PSG affronte Al Nassr ce mardi matin. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après leur victoire en match amical contre Le Havre, le PSG s’apprête à entamer sa tournée asiatique ce mardi, avec un affrontement contre Al-Nassr. Malgré le contexte tumultueux entourant l’avenir de Mbappé, qui n’a pas rejoint le Japon avec l’équipe, le club de la capitale est déterminé à se préparer au mieux pour la nouvelle saison.

Pour cela, l’entraîneur Luis Enrique a aligné ses nouvelles recrues, Lucas Hernandez et Skriniar, en défense centrale aux côtés de Danilo et Hakimi. En l’absence de Neymar, Marco Asensio sera le fer de lance de l’attaque parisienne, épaulé par Lemina et Soler. Ugarte, Zaïre-Emery et Ndour animeront le milieu de terrain. Du côté d’Al-Nassr, les nouvelles recrues Brozovic et Fofana ont déjà obtenu une place de titulaire, aux côtés de l’inévitable Cristiano Ronaldo.

Les compos officielles

PSG : Donnarumma – Hakimi, Hernandez, Srkiniar, Danilo – Vitinha, Ndour, Zaïre-Emery – Asensio, Lemina, Soler.

Al-Nassr : Al-Aqidi – Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami – Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb – Talisca, Ronaldo

