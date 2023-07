Amical: le PSG tenu en échec par Al-Nassr et Cristiano Ronaldo

Le PSG disputait son premier match de la tournée de présaison au Japon ce mardi matin, contre Al Nassr. Face à une belle équipe saoudienne, emmenée par un Cristiano Ronaldo en jambe, les Parisiens ont été accrochés (0-0).

À l’image de la dernière rencontre remportée face au Havre (2-0), le PSG a une nouvelle fois maîtrisé le jeu face à Al-Nassr, mais a été trop peu dangereux offensivement pour vraiment inquiéter les Saoudiens. Le jeune Lemina s’est montré à son avantage en première mi-temps, se procurant quelques occasions (10e, 23e) sans pour autant trouver la faille.

Acculé, Al-Nassr terminait ce premier acte avec une grosse occasion. Bénéficiant d’une superbe passe de Talisca, Ronaldo envoyait une frappe puissante, mais se heurtait à Donnarumma qui réalisait une parade remarquable (40e). Au cours de la deuxième mi-temps, le rythme du match retombait totalement et Cristiano Ronaldo quittait la pelouse. Malgré quelques dernières tentatives du PSG, Housni (67e) et Gharbi (69e), la rencontre s’achevait sur ce résultat nul et vierge.

Le PSG va poursuivre sa préparation vendredi prochain, avec un duel contre le Cerezo Osaka. De son coté, Al Nassr de Cristiano Ronaldo va affronter l’Inter Milan, vice-champion d’Europe, le 27 juillet.

