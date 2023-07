Amical: le PSG renversé par un club japonais

Pour son deuxième match amical de la tournée au Japon, le PSG a été battu par le club local de Cerezo Osaka sur le score de 3-2.

Première défaite du PSG sous l’ère Luis Enrique. En tournée au Japon dans le cadre de la pré-saison, le club de la capitale française a été battu par le Cerezo Osaka, équipe de la J.League 1, sur le score de 3-2. Une défaite qui survient seulement quelques jours après le nul frustrant contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo (1-1).

C’est pourtant le champion de France en titre qui a ouvert le score dans cette partie, grâce à Ekitike qui sentait bien le coup sur une frappe de Zaïre-Emery (1-0, 17e). Un avantage de courte durée pour les Parisiens. Suite à une regrettable mésentente entre Danilo et Skriniar lors d’un dégagement du gardien adverse, Jordi Croux s’élança vers Donnarumma et le crucifia malgré les retours désespérés de Skriniar et Marquinhos (1-1, 22e). Le tableau d’affichage restait figé à la pause.

Au retour des vestiaires, le PSG mettait un peu plus de mouvement et repassait devant. Vitinha s’appuyait sur Ekitike avant de battre le gardien adverse de près (2-1, 49e). On se disait alors que les protégés de Luis Enrique allaient dérouler, mais c’était sans compter sur leur adversaire qui revenait plus fort dans le match. Kitano égalisait d’une demi-volée (2-2, 68e), avant que Shinji Kagawa n’offre la victoire aux japonais avec une frappe en lucarne (2-3, 79e). Le PSG achèvera sa tournée en terre nippone ce mardi contre l’Inter Milan. Une victoire sera la bienvenue pour la confiance.

