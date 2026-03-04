Benin Web TV
Amical: le Nigeria s’impose 3-1 face au Cameroun à Yaoundé

Battues lors du premier acte, les Nigeria women’s ont réagi avec autorité en dominant les Cameroon (3-1) à Yaoundé pour égaliser dans cette double confrontation amicale.

Les Nigeria women’s ont parfaitement réagi en dominant les Cameroon (3-1), mardi soir, au Stade Militaire de Yaoundé, lors de leur deuxième match amical. Battues 1-0 lors de la première manche disputée samedi, les joueuses de Justine Madugu ont affiché un tout autre visage pour remettre les pendules à l’heure.

Ce sont pourtant les Lionnes Indomptables qui ont frappé les premières, grâce à Christiane, dès la 7e minute. Cueillies à froid, les Nigérianes ont progressivement pris le contrôle des débats. La réaction n’a pas tardé : Chiwendu Ihezuo a remis les deux équipes à égalité à la 32e minute, récompensant la montée en puissance des Super Falcons. Juste avant la pause, Rinsola Babajide a concrétisé la domination nigériane en donnant l’avantage aux siennes d’une frappe précise dans la surface (42e).

Au retour des vestiaires, le Nigeria a enfoncé le clou. Michelle Alozie a inscrit le troisième but d’une tête autoritaire à la 64e minute, scellant définitivement le sort de la rencontre. Solides et mieux organisées, les championnes d’Afrique ont ensuite maîtrisé la fin de match pour s’offrir un succès convaincant, effaçant ainsi la déconvenue du premier acte.



