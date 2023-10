Amical: le Ghana fessé et renvoyé des Etats-Unis

-Publicité-

Battu par le Mexique (0-2) samedi dernier, le Ghana a essuyé une lourde défaite aux Etats-Unis (0-4) mardi soir, pour sa deuxième rencontre amicale, comptant pour la trêve internationale d’octobre.

Même s’il ne s’agit que de matchs amicaux, la tournée américaine du Ghana, pour le compte de la trêve internationale d’octobre, est incontestablement un échec. Les Black stars sortent en effet de ses journées FIFA avec un bilan de deux défaites en deux sorties dont 6 buts encaissés pour zéro marqué.

En effet, punis le weekend dernier au Mexique (0-2), les Ghanéens ont cette fois-ci essuyé une correction sur la pelouse du Geodis Park de Nashville. Contre les Etats-Unis, les hommes de Chris Hughton se sont inclinés sur le score sans appel de 4-0.

Voir l’article

Dans un match visiblement à sens unique, les Ghanéens n’ont jamais fait le poids face à leurs hôtes américains. Il n’aura en effet fallu que dix minutes à la team USA pour prendre les devants au score. Giovanni Reyna, en renard des surfaces, lançait les Américains à la suite d’un ballon mal repoussé par la défense ghanéenne (1-0, 10e).

- Publicité-

Huit minutes plus tard, les États-Unis doublaient leur avance sur penalty grâce à l’ailier de l’AC Milan, Pulisic, qui envoyait Nurudeen dans le mauvais sens. Les choses sont allées de mal en pis pour les Black Stars après que Timothy Weah a forcé Opoku à une erreur avant de trouver Balogun qui ne s’est pas fait prier pour aller de son but. Juste avant la mi-temps, Reyna a porté le score à 4-0 pour les États-Unis sur un coup franc indirect dans la surface.

Le Ghana achève donc sa préparation pour la CAN 2023 par une deuxième défaite en autant de matches. Le tout, sans marquer le moindre but. Inquiétant à moins de trois mois du coup d’envoi de la compétition, et à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.