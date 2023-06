Amical: le Cameroun et le Mexique se quittent bons amis

-Publicité-

Le Cameroun a concédé le match nul face au Mexique (2-2) samedi en amical, à San Diego aux Etats-Unis. Bryan Mbeumo a marqué son premier but en sélection.

Le Cameroun ne sortira pas victorieux de son affrontement avec le Mexique. Opposés à la Tri dans la nuit du mardi, dans un match amical à San Diego aux Etats-Unis, les deux équipes se sont séparées sur un score de 2 buts partout. Avec une formation largement remaniée, privée notamment d’André-Frank Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, Éric Maxim Choupo-Moting, Nouhou Tolo, Martin Hongla et Jean Onana, l’équipe du sélectionneur Rigobert Song a craqué en toute fin de rencontre.

En effet, les Lions Indomptables avaient pris l’avantage avant la mi-temps grâce au premier but en sélection de Bryan Mbeumo, suite à une excellente action d’Olivier Kemen, qui a récupéré le ballon et l’a ensuite passé à Mbeumo (0-1, 37e). Malheureusement, cet avantage n’a pas duré longtemps car Israel Reyes a réussi à tromper Kunde et à égaliser juste avant la pause, en battant Fabrice Ondoa pour son retour dans le but camerounais (1-1, 45e+2).

Pas de quoi émousser cependant l’ardeur des visiteurs qui poussèrent pour enfin reprendre l’avantage à l’heure de jeu. Lancé à la suite de la blessure d’Olivier Mbaizo, le jeune latéral de Montpellier, Enzo Tchato, a signé de manière spectaculaire sa première sélection en voyant un centre apparemment anodin, mais relâché par le gardien adverse, ce qui a profité à Karl Toko-Ekambi qui a marqué à bout portant (1-2, 61e). Était-ce suffisant pour remporter le match ?

Malheureusement non, car Kevin Alvarez, oublié par Fai dans son dos, a égalisé lors de la dernière minute du temps additionnel (2-2, 90e+4), sous les regards désolés des légendes Roger Milla, Samuel Eto’o et Francis Ngannou. Rigobert Song et son staff technique ont donc du travail à faire, à trois mois du match décisif face au Burundi (septembre), à l’occasion de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

