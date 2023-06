Amical: le Brésil écrase la Guinée avec un maillot spécial

Dans une rencontre amicale de prestige ce samedi, le Brésil a facilement battu la Guinée de Naby Keita (4-1). Les Brésiliens ont porté pour l’occasion un maillot noir, pour la première fois de leur histoire, en signe de lutte contre le racisme.

Sans surprise, le Brésil mettait le pied sur le ballon avec ses superstars emmenées par le virevoltant Vinicius Jr. Après plusieurs tentatives, la Seleçao finissait par trouver la faille à la 27e grâce à Joelinton (1-0, 27e). Pour sa première cape sous le maillot auriverde, le milieu de Newcastle s’est ainsi offert des débuts rêvés. Les Brésiliens continuaient leur percer et l’ailier du Real Madrid Rodrygo faisait le break dans la foulée (2-0, 30e).

Malgré un premier acte très compliqué pour eux, les hommes de Kaba Diawara parvenaient tout de même à réduire l’écart juste avant la pause par l’intermédiaire de l’ancien Rennais Serhou Guirassy (2-1, 39e). Le tableau d’affichage ne bougera plus avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Brésil se mettait plus ou moins en mode gestion et le match s’est équilibré. Les quarts de finalistes de la dernière Coupe du monde vont quand même inscrire deux nouveaux buts.

Le défenseur axial du Real Madrid Eder Militao donnait une nouvelle fois un avantage de deux buts aux siens (3-1, 48e), avant que la nouvelle star du football mondial Vinicius Jr ne paracheve le travail des siens sur penalty (4-1, 88e). Au terme d’un match plutôt plaisant, le Brésil battait donc tranquillement la Guinée. Les Brésiliens affronteront mardi prochain (20h, GMT+1) une nouvelle sélection africaine, toujours dans le cadre d’une rencontre amicale. Il s’agit du Sénégal, champion d’Afrique en titre.

