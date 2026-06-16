Coupe du monde 2026: les onze entrants de France – Sénégal

Affiche de prestige pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2026. La France défie le Sénégal dans un duel attendu du groupe I, entre une équipe tricolore ambitieuse et des Lions de la Teranga portés par un trio offensif expérimenté. Découvrez les compos officielles des deux formations.

La Coupe du monde 2026 se poursuit ce mardi avec l’entrée en lice très attendue de l’équipe de France. Les Bleus affrontent le Sénégal dans une affiche déjà considérée comme l’un des chocs de ce début de tournoi dans le groupe I. Pour cette première sortie, le sélectionneur français a opté pour un système en 4-2-3-1. Mike Maignan est titularisé dans les buts, protégé par une ligne défensive composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez. Au milieu, le duo Aurélien Tchouaméni–Adrien Rabiot est chargé d’assurer l’équilibre, tandis que l’animation offensive repose sur un quatuor de très haut niveau avec Kylian Mbappé en pointe, soutenu par Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

En face, le Sénégal se présente avec des ambitions assumées et un onze articulé en 4-3-3. Édouard Mendy débute dans les cages derrière une défense composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf. Au milieu, Idrissa Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara formeront le trio chargé de densifier l’entrejeu. Sur le plan offensif, les Lions de la Teranga s’appuient sur un trio redoutable avec Nicolas Jackson en pointe, épaulé par Ismaïla Sarr et Sadio Mané, véritable leader d’expérience de cette sélection.

Les onze entrants des deux équipes:

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé (c).

Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly (c), Niakhaté, E. Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – I. Sarr, Jackson, Mané.





