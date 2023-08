Amical: le Bayern renverse Liverpool dans une rencontre palpitante

Ce mercredi, Liverpool et le Bayern Munich se sont affrontés dans un match amical. Les Allemands ont remporté la victoire sur le score de 4-3, après avoir été menés à la marque.

Ce mercredi, une affiche de prestige entre deux géants européens, Liverpool et le Bayern Munich, a captivé les fans de football du monde entier lors d’un match amical électrisant. L’événement a tenu toutes ses promesses, avec des moments palpitants et des retournements de situation.

Dès la 2e minute de jeu, les spectateurs ont été surpris par l’ouverture rapide du score spectaculaire de Cody Gakpo, propulsant Liverpool en tête (1-0). Menés par leur nouveau capitaine, Virgil van Dijk, les Reds ont doublé leur avantage à la 28e minute (2-0). Le Bayern Munich, cependant, n’était pas prêt à se laisser distancer. En dépit de la pression exercée par Liverpool, les Munichois ont réussi à réagir avec brio. Serge Gnabry a été le premier à réduire l’écart à la 33e minute (2-1), suivi peu après par Leroy Sané qui a égalisé à la 42e minute (2-2), offrant ainsi un retournement de situation avant la pause.

Le retour sur le terrain après la mi-temps a été marqué par une action palpitante de Luis Diaz, redonnant l’avantage à Liverpool (3-2). Cependant, les joueurs de l’équipe allemande, dirigés par l’entraîneur Thomas Tuchel, n’ont pas abandonné. Les Munichois ont montré une incroyable détermination et ont réussi à égaliser une fois de plus grâce au but de Josip Stanišić à la 80e minute (3-3).

Mais l’histoire ne s’arrêtait pas là. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, le Bayern Munich a démontré sa ténacité en marquant un but décisif grâce à Frans Krätzig à la 90e+1 minute (3-4). Une victoire renversante et spectaculaire de la part du Bayern Munich qui a clôturé ce match amical en beauté.

