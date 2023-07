Amical: le Bayern Munich humilie Rottach-Egern 27-0

-Publicité-

Le Bayern Munich débutait la préparation de la nouvelle saison ce mardi, avec un match amical contre le club amateur de Rottach-Egern. Les hommes de Thomas Tuchel ont été sans pitié infligeant un cinglant 27-0 à leur adversaire.

Comme toutes les équipes européennes, le Bayern Munich prépare activement la saison 2023-2024. Après un dernier exercice mitigé, avec une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, les Bavarois comptent revenir au sommet en Europe dès la saison prochaine. En attendant leurs débuts officiels, les hommes de Thomas Tuchel ont livré leur première rencontre amicale de la présaison ce mardi contre le club amateur de Rottach-Egern.

Le Bayern Munich a atomisé son adversaire du jour sur le score de 27-0, faisant mieux qu’en 2019 lorsqu’il avait battu la même équipe sur la marque de 23-0. A la mi-temps, Le score était déjà de 18-0 avec des réalisations de Serge Gnabry (triplé). Alphonso Davies, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Konrad Laimer et Noussair Mazraoui s’étaient distingués d’un but.

En seconde période, Marcel Sabitzer s’est offert un quintuplé lui aussi alors que Raphaël Guerreiro, Ryan Gravenberch, Kingsley Coman et Sadio Mané ont également participé à la fête. A noter que les jeunes Mathys Tel et Jamal Musiala se sont aussi offert un quintuplé. Le 26 juillet prochain, le Bayern Munich livrera une nouvelle rencontre amicale, bien plus difficile cette fois-ci, contre Manchester City. C’est d’ailleurs le Champion d’Europe en titre qui avaient éliminé les allemands lors de la dernière édition de la C1.

