Amical: le Barça dompte le Real Madrid à Las Vegas

Le FC Barcelone s’est imposé 1-0 face au Real Madrid cette nuit à Las Vegas, grâce à un but de Raphinha.

Le Real Madrid débutait sa présaison dans la nuit de ce samedi à dimanche, par un clasico contre le FC Barcelone. En face, les Catalans disputaient leur troisième match de préparation. Et la rencontre a tourné à l’avantage des hommes de Xavi qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

Bien que la rencontre soit amicale, sur le plan physique et au niveau de l’intensité, les deux équipes ne se limitaient pas, mettant du rythme et proposant un duel plaisant. Après une première situation de Robert Lewandowski bien stoppée par Courtois, c’est Raphinha qui allait frapper en premier, alors que Valverde avait lui touché le poteau. Après une mauvaise transmission de Militao devant sa surface, l’ancien de Leeds expédiait un missile dans la lucarne gauche de Courtois, imparable pour le portier belge (0-1, 27e).

Les deux équipes rentraient au vestiaire sur cette courte différence. En seconde mi-temps, le FC Barcelone prenait totalement le contrôle du jeu, face à des Madrilènes qui subissaient. Toutefois, il y avait peu d’occasions dans ce second acte, à part des tentatives de Kessié, Dembélé et Depay détournées par Courtois. La rencontre se terminait sur cette victoire des Catalans (1-0), qui poursuivent leur préparation de la meilleure des manières. Côté madrilène, pas de quoi s’inquiéter, puisque c’est le tout premier match de la présaison et que des ajustements sont encore à faire dans l’effectif.