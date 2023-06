Amical: l’Argentine bat l’Australie, Lionel Messi buteur

-Publicité-

L’Argentine et l’Australie s’affrontaient ce jeudi, dans le cadre d’un match amical. Grâce à un Lionel Messi très en jambe, auteur de l’ouverture du score, les champions du monde en titre se sont imposés (2-0).

A l’occasion de la trêve internationale de juin, la plupart des nations sud-américaines disputent des matchs amicaux. Après l’Uruguay qui a battu le Nicaragua (4-1) cette nuit, c’est l’Argentine qui s’est mesurée à l’Australie, dans une rencontre exhibition. Un match aux allures de retrouvailles, puisque les deux nations s’étaient affrontées en huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, avec une victoire (2-1) de l’Albiceleste. Et cette fois-ci encore, ce sont les Argentins qui ont pris le meilleur sur leur adversaire: score final 2-0.

Titulaire pour la rencontre, c’est Lionel Messi qui allumait la première mèche après seulement deux minutes de jeu. Le septuple Ballon d’Or, qui a récemment quitté le PSG, a battu le portier adverse d’une frappe de l’extérieur de la surface (1-0, 2e). Le score ne bougera plus avant la seconde période, malgré plusieurs occasions de part et d’autre. Et ce sont les Argentins qui trouvaient à nouveau la faille. Après un une-deux avec Messi, De Paul plaçait un très bon centre dans la surface, qui tombait sur Pezzella. Ce dernier ne se faisait pas prier et expédiait le cuir au fond de la tête (2-0, 68e).

Le taff d'Enzo Fernandez pour le sublime but de Messi après 4 minutes en amical contre l'Australie ! ✨🇦🇷 pic.twitter.com/gHYQ8g1QRW — MercaGoals (@Merca_Goals) June 15, 2023

Le tableau d’affichage restera inchangé jusqu’à la fin du match, malgré quelques situations chaudes pour l’Albiceleste. Les coéquipiers de Lionel Messi s’offrent donc un succès tranquille pour la confiance. Prochain rendez-vous pour la Scaloneta: lundi prochain face à l’Indonésie.

