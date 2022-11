Amical: l’Algérie freinée par le Mali à Oran

En attendant la Coupe du monde 2022 qui s’ouvre ce dimanche, plusieurs rencontres amicales se disputaient mercredi à travers la planète. A Oran, l’Algérie et le Mali se neutralisaient sur le score de 1-1.

Pas de passe de 7 pour l’Algérie. Auteurs de six victoires consécutives depuis leur élimination en barrage de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les Fennecs n’enchaîneront pas un nouveau succès. Les poulains de Djamel Belmadi ont été freinés par le Mali mercredi soir Oran.

Dans un match des non-qualifiés pour le Mondial 2022, comptant pour la trêve internationale de novembre, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Des réalisations signées Riyad Mahrez, sur penalty (1-0, 45e+3) et Massadio Haïdara, sur une superbe reprise de volée (1-1, 58e).

Avec Mahrez et Mandi titulaires mais sans plusieurs autres cadres écartés au profit des jeunes Mandrea, Tougaï, Benayada, Zorgane et Aribi, l’Algérie a eu du mal à dérouler son jeu. Malgré un match ouvert et spectaculaire avec les deux formations qui se rendaient coup pour coup, les Fennecs n’ont jamais vraiment maitrisé la partie.

Au contraire, ce sont les Aigles qui se sont procuré les meilleures occasions avec une grosse frappe de El-Bilal Touré à l’entrée de la surface, au premier quart d’heure de jeu, qui a frôlé la lucarne de Mandrea.

Les locaux n’ont cependant pas été des spectateurs dans cette rencontre. Bien au contraire, les Algériens se sont illustrés avec des slaves de tirs qui ont été à plusieurs reprises, à deux doigts de dévierger les cages adverses.

On note notamment le tir au ras du poteau de Benrahma d’entrée de jeu, puis un sauvetage in extremis d’Hamari Traoré sur un contre conclu par l’ailier de West Ham, et enfin un tir sec de Mahrez repoussé des poings par Diawara. L’Algérie joue son prochain match amical ce samedi face à la Suède.