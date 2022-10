Amical: l’Algérie affrontera la Suède en novembre

L’Algérie se rendra à Malmö le 19 novembre prochain, pour y affronter la Suède dans le cadre d’un match amical. C’est l’équipe algérienne qui a annoncé la nouvelle ce mercredi, via un post sur ses réseaux sociaux.

Voilà un match amical qui aura certainement un goût amer. Après leur échec respectif à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre 2022), l’Algérie (éliminée par le Cameroun lors des barrages dans la zone Afrique) et la Suède (éliminée par la Pologne lors des barrages de la zone Europe) vont s’affronter lors d’un duel amical. Le match se déroulera à Malmö le 19 novembre prochain, soit la veille du coup d’envoi du Mondial qatari.

L’équipe algérienne de football a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux ce mercredi. Cette rencontre, bien qu’elle soit amicale, promet quand même du spectacle avec des joueurs de hautes volées des deux côtés. On peut citer notamment l’ailier de Manchester City Ryad Mahrez pour les Fennecs et le jeune attaquant de Manchester United Anthony Elanga pour les Suédois. A noter que la star de l’attaque des Bleus et Jaunes, Alexander Isak blessé avec son club, Newcastle, ne devrait pas être de la partie.