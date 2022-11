Amical: la Tunisie punit l’Iran pour sa dernière avant le Mondial 2022

La Tunisie a battu l’Iran (2-0) ce mercredi à Al Rayaan, au Qatar, en amical. Une victoire logique des Aigles de Carthage qui se font le plein de confiance avant le début de la Coupe du monde 2022.

La Tunisie affrontait ce mercredi l’Iran au Al Rayaan, au Qatar. Une rencontre amicale entre les deux pays, qualifiés pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Et les Aigles de Carthage se sont imposés sur le score de 2-0. Une victoire méritée des Tunisiens qui se font le plein de confiance avant le début du Mondial.

Dans un match assez terne, les deux formations ont dû attendre l’heure de jeu pour se montrer dangereux. Devant des Iraniens attentistes, peut être par peur d’une blessure de dernière minute, les poulains de Jalel Kadri ont pris les choses en main. Idéalement lancé par un coéquipier à l’heure de jeu, Naïm Sliti va battre le portier adverse pour l’ouverture du score (1-0, 62è).

Et sept minutes plus tard, c’est au tour de son compatriote Ali Abdi de faire le break. Démarqué à l’entrée des 16 mètres adverse, le latéral de Caen décocha une frappe puissante qui est venue mourir dans les cages iraniennes. (2-0, 69è).

La Tunisie s’impose ainsi et peut désormais attaquer son Mondial avec sérénité. Pour rappel, les Aigles de Carthage sont logés dans le groupe D aux côtés du Danemark, l’Australie et la France. De son côté, l’Iran fera face à l’Angleterre, au Pays de Galles et aux Etats-Unis dans la poule B.