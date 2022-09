Amical: la liste de l’Ethiopie face au Soudan

Le sélectionneur national de l’Ethiopie, Wubetu Abate, a dévoilé sa liste des joueurs appelés pour la double confrontation face au Soudan, en amical.

Les pelouses africaines sont à l’honneur cette semaine avec les rencontres de la trêve internationale de septembre. Plusieurs matchs seront en effet disputés à travers le continent. Un créneau pour les uns de lancer les préparatifs de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) et pour les autres de dégotter un système de jeu ou de constituer une équipe solide pour les prochaines rencontres éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

L’Ethiopie n’est pas non plus en retrait de ce grand rendez-vous de foot. Les Walya affrontent le Soudan, les 23 et 26 septembre. Une double confrontation qui se déroulera sur le stade Abebe Bikila d’Addis-Abeba. Pour l’occasion, le sélectionneur national, Wubetu Abate, a communiqué lundi la liste des joueurs convoqués. Et le technicien local a fait appel à 23 cadres dont la plupart évoluent dans le championnat local. Le groupe est attendu ce mardi dans la capitale pour le rassemblement.

La liste de l’Ethiopie face au Soudan:

Gardiens

Bereket Amare (Ethiopie Bunna), Seid Habtamu (Adama), Daniel Teshome (Diredawa)

Défenseurs

Asrat Tunjo (Ethiopie Bunna), Suleiman Hamid (St. George), Henok Adugna (St. George), Remedan Yessuf (St. George), Mignot Debebe (St. George), Git Gatkut (Sidama Bunna), Aschalew Tamene (Fasil Kenema), Frezer Kassa (Hadya Hossana)

Milieux de terrain

Gatoch Panom (St. George), Ammanuel Yohannes (Éthiopie Bunna), Shimeles Bekele (El Gouna/Égypte), Surafel Dagnachew (Fasil Kenema), Bezabeh Meleyo (Fasil Kenema), Tafesse Solomon (Fasil Kenema), Mesud Mohammed (Adama) , Kenaan Markneh (Méchal)

Attaquants

Bereket Desta (Mechal), Dawa Hottesa (Adama), Yigezu Bogale (Sidama Bunna), Chernet Gugssa (St. George)‌‌