Amical: la liste de la Guinée face à l’Algérie et la Côte d’Ivoire avec Naby Kéita

Le sélectionneur national de la Guinée, Kaba Diawara, a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales de la trêve internationale de ce mois de septembre. Et le technicien local a fait appel à 24 cadres avec le milieu de terrain de Liverpool, Naby Kéita.

A l’instar d’autres nations du continent, la Guinée sera également au rendez-vous de la trêve internationale de septembre. Le Syli national va disputer deux rencontres amicales, face à l’Algérie et contre la Côte d’Ivoire. L’équipe guinéenne défiera les Fennecs, le 23 septembre, avant de croiser les crampons avec les Eléphants ivoiriens, quatre jours plus tard.

Pour ces deux rencontres de prestige, le sélectionneur guinéen a publié la liste des joueurs appelés. Kaba Diawara a en effet dévoilé ce mercredi un groupe de 24 cadres. Capitaine du Syli national et milieu de terrain à Liverpool, Naby Kéita figure dans la liste malgré sa blessure qui l’éloigne des pelouses depuis plusieurs jours. Recruté par Lille cet été, l’attaquant Mohamed Bayo est également convoqué.

A rappeler que la sélection guinéenne dispute les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 (reportée à 2024). Logé dans le groupe D, le Syli national est troisième de sa poule avec trois points, devant l’Egypte et derrière l’Ethiopie et le Malawi.

Le groupe de la Guinée: