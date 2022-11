Amical: la Croatie domine l’Arabie Saoudite

La Croatie a battu l’Arabie Saoudite (1-0) ce mercredi, dans le cadre d’un match de préparation pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre).

En attendant le coup d’envoi du Mondial au Qatar (20 novembre), la Croatie et l’Arabie Saoudite, deux nations qualifiées pour la compétition, s’affrontaient ce mercredi dans une rencontre amicale. Les coéquipiers de Luka Modric se sont offert un succès pour la confiance sur la plus petite des marges (1-0).

Le premier acte de ce duel a été pauvre en occasion et s’est soldé par un nul (0-0). Au retour des vestiaires, la Croatie élevait le niveau, et croyait ouvrir le score à la 73è minute, mais le but d’Andrej Kramaric était refusé pour un hors-jeu au départ de l’action après utilisation de l’arbitrage vidéo. Loin de se démobiliser, les Vatreni repartaient à l’abordage et venaient finalement à bout de la défense adverse. Bien servi par Luka Modric, Kramaric, encore lui, réalisait un petit numéro avant de conclure (1-0, 82e). Quelques minutes plus tard, le but d’Ivan Perisic était refusé pour hors-jeu (88e).

La Croatie s’offre donc une petite victoire et se met dans des conditions idéales pour débuter le Mondial contre le Maroc le 11 novembre prochain dans le groupe F. De son côté, l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard, logé dans la poule C, disputera son premier match dans le tournoi le 22 novembre contre l’Argentine, l’un des favoris déclarés pour la victoire finale.