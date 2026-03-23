Amical: Gabriel Magalhaes forfait pour le choc Brésil – France

Gabriel Magalhaes ne disputera pas le match amical entre le Brésil et la France ce jeudi aux Etats-Unis. Les deux équipes s’affrontent dans le cadre de la journée FIFA de mars 2026. Blessé ce weekend lors de la défaite face à Manchester City (0-2) en Carabao Cup, le défenseur est forfait pour ce duel de prestigue. La mauvaise nouvelle a été annoncée par la Fédération brésilienne dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.