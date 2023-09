Amical (F): la Zambie douche le Maroc à Casablanca

-Publicité-

Les sélections féminines de la Zambie et du Maroc s’affrontaient vendredi soir à Casablanca en match amical. Et à l’arrivée, les Copper Queens se sont imposées sur le score de 2-0.

Toutes les deux exemptées du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 qui bat son plein en Afrique, la Zambie et le Maroc se retrouvaient vendredi soir à Casablanca pour un choc de gala. Un duel de titans entre des Lionnes de l’Atlas, vice-championnes d’Afrique et huitièmes de finaliste à la Coupe du monde de la catégorie, et les Copper Queens, arrivées troisièmes à la dernière Coupe d’Afrique. Et au coup de sifflet final, ce sont les Zambiennes qui quittent la pelouse avec la victoire.

Réalistes et plus entreprenantes, les visiteuses se sont en effet imposées sur le score de 2-0. Après une première mi-temps où les deux équipes se sont neutralisées, l’incontournable Barbra Banda a été fauchée par Errmichi, obtenant ainsi un penalty qu’elle a réussi à transformer peu de temps après la reprise (50e minute). L’attaquante a doublé la mise une vingtaine de minutes plus tard en se jouant d’Ait El Haj et de Benzina, portant ainsi le score à 2-0 (69e minute).

Les Marocaines tenteront de redresser la barre lors de la deuxième manche de cette confrontation amicale, qui se déroulera mardi au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, toujours face à la redoutable équipe zambienne.

