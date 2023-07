Amical: Al Nassr balayé par le Celta Vigo (0-5), Ronaldo accuse l’arbitre

-Publicité-

Al Nassr était opposé au Celta Vigo ce lundi, dans le cadre d’un match amical pour préparer la nouvelle saison. Dans une rencontre qui a tourné au carnage, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été balayés sur le score de 5-0.

La première mi-temps était pourtant équilibrée entre deux équipes qui montraient de bonnes choses. Malgré quelques tentatives, les saoudiens et les espagnols retournaient aux vestiaires avec un score nul et vierge. En début de seconde période, Abdulelah Al Amri écopait d’un rouge direct laissant son équipe à 10 sur le terrain. En infériorité numérique, Al Nassr prenait l’eau.

Les Galiciens collaient une manita a leur adversaire avec des buts signés Jorgen Strand Larsen (triplé), Gael Alonso et Miguel Rodriguez. Une défaite qui a fait sortir CR7 de ses gonds. Le portugais a notamment accusé l’arbitre d’avoir gâché la rencontre avec ce carton rouge. « C’était une très bonne première période, je pense que c’était une première mi-temps où nous avons dominé. Et puis il y a les matches de présaison. L’arbitre a réagi de manière excessive en seconde période et je pense qu’il a complètement gâché le match. Ce devait être un match plus disputé, comme en première mi-temps, mais cette expulsion a tué le match et quand c’est le cas, c’est difficile parce que l’équipe s’est beaucoup affaiblie. (….)

Comme vous le savez, jouer à 10 est difficile. Je pense que l’arbitre a réagi de manière un peu excessive en expulsant un joueur, ce qui a gâché le match. S’il s’agit d’un choc ou d’un tacle violent, je comprends. (…) Je sais qu’il y a des règles, mais c’est un match de préparation et à partir de là, ça a gâché le match. Mais ce qui nous reste à l’esprit, c’est la première mi-temps, où nous avons été meilleurs que le Celta », a-t-il confié en zone mixte, relayé par Footmercato. La prochaine rencontre de préparation de Al Nassr aura lieu le 20 juillet prochain, contre Benfica. Une rencontre qui s’annonce également compliquée pour Ronaldo et ses coéquipiers.

