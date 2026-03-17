Amel Bent refuse les sorties au zoo pour ses enfants par respect du vivant

Amel Bent a expliqué dans le podcast Conversation avant la fin du monde animé par Julia Layani pourquoi elle interdit à ses enfants d’aller au zoo, affirmant préférer les observer dans leur milieu naturel ou via des documentaires. La chanteuse, connue pour sa participation à The Voice et pour avoir fait partie des Enfoirés, a également confié son rêve émotionnel : voir un ours blanc dans son habitat naturel, une volonté qui guide son éducation familiale.

Invitée à s’exprimer sur sa relation aux animaux, Amel Bent a posé une règle claire : « Si mes enfants veulent aller au zoo, ils vont pas au zoo ». Elle a précisé que cette position s’applique aussi aux sorties scolaires : lorsque la classe organise une visite en parc animalier, ses enfants ne participent pas. « Ils ont jamais été dans un zoo, ils savent pas ce que c’est », a-t-elle déclaré, soulignant son refus de considérer les animaux sauvages comme des attractions enfermées dans des enclos.

Sur le plan pratique, la chanteuse a expliqué ses alternatives à la visite de zoo. Plutôt que de contraindre un animal à vivre hors de son environnement, elle privilégie l’observation dans le milieu naturel, expliquée comme une démarche nécessitant des économies et une organisation : « On économise, on prend un billet d’avion, on va les voir dans leur milieu naturel ». À défaut, les documentaires ou les diffusions télévisées restent, selon elle, des moyens acceptables pour découvrir la faune sans y participer directement.

Une sensibilité affichée et transmise à ses enfants

La position d’Amel Bent s’inscrit dans une logique pédagogique : apprendre le respect du vivant en refusant de transformer un animal en objet de divertissement. Elle a reconnu que ce choix implique des efforts financiers et logistiques, mais le présente comme cohérent avec ses valeurs. Ces éléments ont été exposés sans détour au cours de l’entretien dans lequel la chanteuse s’est dite profondément touchée par la condition animale.

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Au-delà des principes, l’artiste a livré une image marquante de son rapport émotionnel à la nature. « Mon rêve, j’ai envie de voir un ours blanc. Je peux pleurer », a-t-elle confié, exprimant une forte sensibilité à l’évocation de cet animal et, plus largement, aux menaces pesant sur certaines espèces. Cette confidence est venue nuancer la position militante par une dimension personnelle et affective.