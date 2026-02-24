Amel Bent : pourquoi elle a dit non à des offres payantes

Amel Bent fera son retour dans The Voice sur TF1 pour le lancement de la 15e saison, prévu ce samedi 28 février à 21h10, aux côtés de la présentation de Nikos Aliagas . Après la victoire du groupe Il Cello sous la houlette de Florent Pagny , la nouvelle édition marque un remaniement notable du jury avec des arrivées et des retours annoncés.

Amel Bent fera son retour dans The Voice sur TF1 pour le lancement de la 15e saison, prévu ce samedi 28 février à 21h10, aux côtés de la présentation de Nikos Aliagas. Après la victoire du groupe Il Cello sous la houlette de Florent Pagny, la nouvelle édition marque un remaniement notable du jury avec des arrivées et des retours annoncés.

Seul Florent Pagny rempile parmi les coaches de la saison précédente. Les autres membres du jury, Patricia Kaas, Zaz et Vianney, ont choisi de ne pas poursuivre l’aventure. Ils sont remplacés par une équipe remodelée : Tayc, qui fera ses premiers pas dans l’émission, la retrouvaille de Lara Fabian — déjà présente lors de la saison 9 — et le retour d’Amel Bent, coach régulière lors des saisons 9 à 12.

Dans un entretien accordé à Télé 7 Jours le 23 janvier, la chanteuse de 40 ans est revenue sur ce retour à l’écran, sur ses récents projets artistiques et sur des choix professionnels qui l’ont menée à refuser certaines propositions.

Amel Bent : retour, refus et priorités artistiques

Amel Bent a évoqué l’intensité de l’année 2025, marquée par la sortie de son album Minuit une au printemps, et ses premiers pas au cinéma en 2026 avec le film Ma Frère, réalisé par Lise Akoka et Romane Guéret. Elle confie que ce rôle, « arrivé par hasard », l’a poussée « à franchir un cap » parce qu’« il y avait plus qu’un rôle », soulignant l’impact de cette expérience sur son parcours artistique.

La chanteuse a également confirmé avoir décliné plusieurs propositions, y compris des offres potentiellement lucratives. « On m’a déjà proposé d’autres choses, à coups de “ce sera la comédie populaire de l’année, etc.” Ce n’est pas ce qui m’intéresse », a-t-elle déclaré, expliquant que certains projets, bien que financièrement attractifs, n’entraient pas dans sa ligne de conduite.

Interrogée sur ses critères de choix, Amel Bent a insisté sur la nécessité d’« avoir quelque chose à exprimer ». Elle a pris l’exemple d’une proposition pour devenir égérie de Weight Watchers : malgré la portée financière possible, elle anticipe la moquerie et le jugement, mais estime que, pour elle, un engagement public doit « avoir du sens » et s’accompagner d’une histoire à raconter.

Sa décision de refuser certaines opportunités s’inscrit dans une logique de cohérence personnelle : selon ses propos, elle a « fermé beaucoup de portes, même financièrement », pour ne pas renier ses convictions ou accepter des projets qui ne porteraient pas son message. Cette approche guide son implication dans The Voice, où elle retrouvera le rôle de coach et l’accompagnement des talents au sein d’une équipe renouvelée.