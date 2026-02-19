Ambre (Star Academy) se démarque de Pierre Garnier et Marine en sortant sans single

Ambre , 18 ans et fraîchement sacrée gagnante de la 13e saison de la Star Academy, prépare la tournée officielle du programme qui débute à Reims dans les prochains jours. Interrogée par Le Parisien, la jeune artiste — qui a choisi comme nom de scène Amber Jadah — annonce que les concerts se concentreront surtout en fin de semaine et confirme un positionnement atypique pour une lauréate : elle sortira sans single immédiatement disponible.

La tournée réunira plusieurs de ses camarades de promotion, notamment Victor, Anouk, Mélissa, Théo P, Léa, Sarah, Bastiaan et Jeanne. Ambre explique que le calendrier des shows permettra également des temps dédiés à l’enregistrement, à des rencontres professionnelles et à la constitution d’une équipe autour de son projet artistique : « Les shows seront surtout en fin de semaine, et le reste du temps on pourra faire ce qu’on peut : studio, faire des rencontres, créer une équipe autour de moi. Tester des choses. Ce sera vraiment le début de tout. »

Fait rare pour une gagnante du programme, Ambre ne publiera pas de single à sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys. Interpellée sur cette singularité par Le Parisien, elle a déclaré : « C’est la première fois qu’un gagnant n’a pas de single en sortant. » Pour la jeune artiste, cette absence immédiate de single n’est pas un handicap : « Oui, c’est une première. Le public va nous découvrir du début à la fin. Ce n’est pas un poids pour moi, ou quelque chose qui va me desservir. Au contraire. » Elle présente ce choix comme une opportunité de faire découvrir progressivement son univers musical.

Organisation, équipe et positionnement artistique

Ambre détaille sa stratégie de construction artistique sur le long terme : privilégier une œuvre authentique, construite pendant et après la tournée, et consolider une équipe professionnelle. Elle insiste sur l’importance d’un accompagnement technique et humain extérieur au cercle familial, tout en reconnaissant le rôle moteur de sa mère dans son parcours. À propos de l’éventualité que sa mère devienne sa manageuse, elle répond laconiquement : « Non. Pourquoi, cela intrigue les gens ? » avant d’ajouter qu’elle n’écarte pas la possibilité que cela se fasse si les conditions sont réunies.

Dans ses propos au Parisien, Ambre insiste sur son souhait de proposer « quelque chose de vrai » au public : « Les gens ont hâte, et moi aussi j’ai hâte de me mettre au travail pour leur proposer quelque chose de vrai, parce qu’ils n’ont encore jamais vu ce que je peux offrir en tant qu’artiste. » Elle entend profiter de la durée de la tournée pour tester des formes, enregistrer en studio et affiner son identité sonore.

Sur le plan physique et émotionnel, la lauréate reconnaît la fatigue accumulée après plusieurs mois au château et une préparation intense : « Sincèrement, oui, ça a été dur. Beaucoup de fatigue depuis quatre mois, très peu de repos, on était censés en avoir un peu plus. Là, c’était un peu short en termes de répit. » Elle conclut ses déclarations en soulignant la détermination du groupe : « On avance, on ne regarde pas à droite à gauche, et ça va le faire. »