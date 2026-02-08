Benin Web TV
Ambre (Star Academy) : sa grand-mère a fait une chute de tension après sa victoire

Le 7 février 2026, Ambre, 18 ans, a été élue grande gagnante de la treizième saison de la Star Academy avec 59 % des voix contre 41 % pour sa rivale Léa, un des scores les plus importants de l’histoire de l’émission diffusée sur TF1. Quelques minutes après l’annonce de son sacre, la jeune chanteuse a vécu un moment de frayeur : sa grand-mère, présente dans les gradins, a perdu connaissance, victime d’une chute de tension, selon les déclarations recueillies par la presse.

Au cours de la soirée finale, Ambre, protégée de Moundir et de Sofiane Tadjine, a repris plusieurs des titres qu’elle avait interprétés tout au long de la saison et a su mobiliser le public derrière sa candidature. Sa marge de victoire — 59 % contre 41 % — marque un net avantage face à Léa et consacre la jeune artiste, qui succède à Marine au palmarès de l’émission.

Dans un entretien accordé au Parisien, Ambre a décrit son état après la cérémonie : « Je me sens bien. Je ne suis pas encore très reposée, mais je suis soulagée, très contente de ce qui s’est passé samedi soir ». Elle a également raconté les effets physiques de l’annonce sur elle-même, évoquant une « chute de tension totale », des jambes fébriles et le fait de s’être accrochée « à ma life » pour tenir sur scène.

La chute de tension de sa grand-mère

Interrogée sur la réaction de sa famille dans les gradins, la gagnante a indiqué avoir vu ses proches « sauter dans les bras les uns des autres ». Elle a aussi précisé : « Ma grand-mère est tombée dans les pommes », avant de rassurer en ajoutant : « Mais ça va, tout va bien. Elle a fait une vraie chute de tension. Elle était trop heureuse ». Ces éléments ont été rapportés par le Parisien, qui a recueilli ses propos dans les heures suivant la finale.

Parallèlement à l’événement familial, Ambre a évoqué sa situation financière et ses projets immédiats après la victoire. La lauréate a remporté le prix de 100 000 euros attribué au vainqueur de la Star Academy mais a reconnu ne pas encore savoir comment elle allait l’utiliser : « Je ne me suis pas posé la question de savoir comment cela marche, je ne sais pas ce que je vais en faire ».

Sur le plan artistique, la chanteuse a indiqué vouloir travailler un premier album et imagine une base pop pour ses futurs titres : « Je pense que ça va être sur une base de pop. J’ai envie d’avoir mon univers. Ça se travaillera en studio ». Elle a aussi déclaré avoir découvert d’autres styles au sein du château et se dit encore en phase de construction de son identité musicale.

Enfin, Ambre a cité des artistes qui l’inspirent et n’exclut pas certaines collaborations : elle a notamment évoqué MC Solaar, qu’elle admire pour sa plume et son flow, en laissant entendre qu’un duo ne serait pas impossible.

