La promotion 2025-2026 de la Star Academy s’est achevée avec la victoire d’Ambre, qui a battu Léa lors de la finale. Sur le plateau, la nouvelle lauréate a exprimé son émotion et remercié le public, les professeurs et sa famille, tandis que la finaliste arrivée deuxième a publié un message de fierté sur Instagram. Ambre a aussi annoncé son nom de scène et évoqué ses références musicales au cours d’interviews données après sa victoire.

Au moment de recevoir le trophée, Ambre a déclaré se sentir très mal, évoquant un malaise vagal, puis a multiplié les remerciements. « Simplement merci au public pour la confiance », a-t-elle dit au micro de Nikos Aliagas, ajoutant sa reconnaissance envers ses camarades de promotion et l’encadrement pédagogique. Elle a résumé son parcours dans l’émission comme une « formation accélérée » qui a profondément changé les participants.

Nikos Aliagas a félicité Ambre et a tenu à rassurer la seconde finaliste, Léa, en précisant qu’elle entamait à son tour un nouveau chapitre. De son côté, Léa a publié sur Instagram plusieurs photos de son aventure et un message soulignant sa fierté d’avoir été deuxième : « je n’ai peut‑être pas gagné le trophée, mais j’ai gagné tellement plus », a‑t‑elle écrit, qualifiant l’expérience d’inoubliable.

Annonce du nom de scène et influences musicales

Dans une interview accordée à Brut après la finale, Ambre a indiqué avoir choisi un nom d’artiste pour la suite de sa carrière : « Amber Jadah sera mon nom de scène ». Elle a expliqué que ce choix la précédait avant son passage à la Star Academy et qu’il reflétait son ambition de se lancer à l’international. Ambre a précisé que son prénom véritable reste Ambre et qu’elle accepte d’être appelée indifféremment Ambre ou Amber Jadah.

Sur le plan artistique, Ambre a cité plusieurs artistes comme sources d’inspiration lors d’une intervention dans la matinale de TF1, Bonjour ! animée par Bruce Toussaint. Elle a mentionné Mylène Farmer, Calogero et MC Solaar parmi ceux qui l’influencent le plus.

Interrogée sur une chanson marquante de son enfance, Ambre a évoqué les titres de Chantal Goya et a nommé plus particulièrement « Pandi‑Panda ». Ces références viennent compléter la présentation de son univers musical faite au cours des premières interviews suivant sa victoire.

