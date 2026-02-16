Ambre (Star Academy) attend d’être en studio avant de sortir son premier single

7 février 2026 : Ambre, 18 ans, a remporté la treizième saison de la Star Academy avec 59 % des voix face à Léa et a adopté le nom de scène Amber Jadah . Moins de dix jours après sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys, la lauréate multiplie les interviews mais a indiqué qu’aucun single ne sortirait immédiatement : elle attend d’être en studio pour affiner son univers en collaboration avec sa maison de disques, Sony .

7 février 2026 : Ambre, 18 ans, a remporté la treizième saison de la Star Academy avec 59 % des voix face à Léa et a adopté le nom de scène Amber Jadah. Moins de dix jours après sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys, la lauréate multiplie les interviews mais a indiqué qu’aucun single ne sortirait immédiatement : elle attend d’être en studio pour affiner son univers en collaboration avec sa maison de disques, Sony.

La jeune artiste est revenue sur son parcours dans plusieurs entretiens et a confirmé vouloir prendre le temps de définir son style. Le président d’Endemol France, Jean‑Louis Blot, a assuré au Parisien que Sony prendrait le temps de travailler avec la gagnante, soulignant qu’il n’y avait « aucun problème à ne pas sortir de single immédiatement ». Ambre a également déclaré commencer doucement l’écriture, indiquant qu’elle ne se lance pas encore pleinement dans la composition.

Le cas d’Ambre est mis en regard avec celui de certains précédents vainqueurs de l’émission. La chanson « Ma Faute » de Marine, par exemple, avait connu un succès notable avant même sa victoire, tandis que Pierre Garnier avait interprété sur le plateau sa première composition, « Ceux qu’on était », après que Dadju lui eut laissé le micro lors de la finale. Ces exemples illustrent différentes trajectoires post‑émission en matière de sorties musicales.

Ambre (Star Academy) : l’année 2026 s’annonce intense

Sur le plan musical et scénique, 2026 démarre vite pour Amber Jadah. Le 27 février, elle montera sur la scène de la Reims Arena pour le premier concert de la tournée nationale de la promotion de la saison 13, un spectacle annoncé comme la première étape d’une série de dates en France, en Suisse et en Belgique.

La tournée réunira plusieurs candidats de la saison : la finaliste Léa, ainsi qu’Anouk, Jeanne, Mélissa, Bastiaan, Victor, Sarah et Théo P. Le spectacle a été confié pour sa mise en place à Jonathan Jenvrin, nommé à la direction artistique. Les tableaux chantés et dansés présentés sur le plateau du studio 217 laissent attendre une mise en scène travaillée et chorégraphiée.

En parallèle des concerts, Ambre poursuit les rendez‑vous médiatiques et affirme vouloir peaufiner son répertoire avant d’annoncer une date de sortie pour son premier single. Sa collaboration avec Sony est mise en avant comme un temps de préparation nécessaire à l’élaboration de son projet artistique.