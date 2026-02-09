Ambre (Star Academy) adopte le nom de scène Amber Jadah

Ambre , gagnante de la treizième saison de la Star Academy, a annoncé qu’elle adopterait désormais le nom de scène Amber Jadah : l’information a été révélée sur les réseaux sociaux via Brut le lundi 9 février 2026, deux jours après sa victoire, obtenue samedi 7 février face à Léa avec 59 % des suffrages , soit près de 20 points d’avance sur sa concurrente.

Ambre, gagnante de la treizième saison de la Star Academy, a annoncé qu’elle adopterait désormais le nom de scène Amber Jadah : l’information a été révélée sur les réseaux sociaux via Brut le lundi 9 février 2026, deux jours après sa victoire, obtenue samedi 7 février face à Léa avec 59 % des suffrages, soit près de 20 points d’avance sur sa concurrente.

Âgée de 18 ans et originaire de Paris, Ambre avait intégré le château de Dammarie‑les‑Lys en octobre dernier pour suivre la formation dispensée aux élèves de l’émission. Sous la houlette des professeurs cités par la production — notamment Jonathan Jenvrin, Sofia Morgavi et Lucie Bernardoni —, elle a pu travailler sa voix et son jeu scénique tout au long de la saison.

Interrogée par Le Parisien, la lauréate a décrit sa victoire comme l’aboutissement d’un long travail et d’étapes de doute : « C’est l’accomplissement de beaucoup d’efforts, de moments de doute, de périodes où je ne savais pas où j’allais. Je me suis dit : ‘si je le fais cette année, c’est peut‑être mon moment’. Vivre l’aventure, chanter toutes les semaines avec des artistes, travailler avec des professeurs extraordinaires, être avec notre promo… Ce qu’on fait, c’est fou », a‑t‑elle confié. La jeune artiste a confirmé auprès de Brut qu’elle utilisera désormais le nom de scène Amber Jadah.

Publicité

Ambre, une victoire à la Star Academy et adoption d’un nom de scène

La finale diffusée en direct le 7 février a vu le public trancher en faveur d’Ambre, qui a récolté 59 % des voix contre sa rivale Léa. Lors de la remise du trophée, la gagnante a reçu son prix des mains de Marine, lauréate de l’édition précédente, selon les éléments de la diffusion et des comptes rendus de presse.

La joie a toutefois été marquée par une alerte familiale : immédiatement après l’annonce des résultats, Ambre a appris que sa grand‑mère avait été victime d’un malaise, attribué à une chute de tension provoquée par l’émotion. « J’ai jeté un coup d’œil, je les ai vus sauter dans les bras les uns des autres. Après ma victoire, ma grand‑mère est tombée dans les pommes. Mais ça va, tout va bien. Elle a fait une vraie chute de tension. Elle était trop heureuse », a déclaré la gagnante au Parisien pour rassurer sur l’état de sa proche.

La confirmation du nouveau nom de scène a été faite publiquement le lundi 9 février via Brut, sur les plateformes sociales de l’éditeur. Le choix d’un nom de scène intervient au lendemain de sa consécration télévisuelle et figure désormais comme l’appellation officielle sous laquelle la jeune artiste se présentera au public, selon ses déclarations aux médias cités.