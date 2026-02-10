Ambre prête à rencontrer Jay‑Z selon sa maman Nabila

Ambre , 18 ans, a remporté la treizième saison de la Star Academy le 5 février 2026, et depuis son sacre la chanteuse enchaîne plateaux télé, interviews et marques d’affection du public, tandis que sa trajectoire attire l’attention des médias pour son parcours semé d’obstacles et de persévérance.

Ambre, 18 ans, a remporté la treizième saison de la Star Academy le 5 février 2026, et depuis son sacre la chanteuse enchaîne plateaux télé, interviews et marques d’affection du public, tandis que sa trajectoire attire l’attention des médias pour son parcours semé d’obstacles et de persévérance.

Issue d’une compétition de quatre mois, sa victoire face à Léa a suscité une vague d’enthousiasme populaire et un relais important des personnalités du monde de la musique et de la télévision, positionnant Ambre comme l’une des figures montantes de la chanson française de sa génération.

Dans une longue interview accordée au Parisien, sa mère, Nabila Belaidouni, revient sur les étapes qui ont jalonné le parcours de la jeune lauréate, des échecs répétés aux rêves ambitieux, et livre des anecdotes révélatrices de l’état d’esprit qui a conduit Ambre jusqu’à la victoire.

Un parcours d’obstination et des rêves à l’international

Selon Nabila Belaidouni, Ambre a développé très tôt une volonté farouche de réussir, prête à multiplier les tentatives quelles qu’elles soient. Sa mère rapporte notamment que la jeune artiste « était prête à partir à New York chanter dans la rue, à attendre les producteurs comme Jay‑Z devant leurs bureaux », une image qui illustre la détermination et la volonté d’aller chercher sa chance au-delà des frontières nationales.

Avant son triomphe sur TF1, Ambre a enchaîné les refus : « Elle a connu beaucoup d’échecs : de nombreux castings, deux tentatives à The Voice, éliminée au dernier tour », rapporte encore sa mère. Ces expériences, parfois décourageantes, ont néanmoins forgé une résilience mise en lumière lors des primes hebdomadaires de la Star Academy.

Au fil de la compétition, Ambre a su se constituer une base de soutien variée. Des artistes et animateurs ont exprimé publiquement leur admiration : M. Pokora a salué son talent, tandis que Christophe Beaugrand a reconnu avoir voté pour elle à plusieurs reprises, des marques d’appui relayées par les médias après la finale.

La victoire de la candidate ne se présente pas seulement comme l’aboutissement d’un concours télévisé, mais aussi comme la confirmation d’un travail de longue haleine, fait d’entrainements, de performances et d’un positionnement artistique affirmé qui a séduit le public semaine après semaine.