Ambre en dit enfin plus sur sa relation avec Sofiane dans un hôtel

Ambre , la lauréate de la 13e saison de la « Star Academy », âgée de 18 ans et désormais connue sous le nom de scène Amber Jadah , a annoncé comment elle avait rencontré Sofiane , l’ex de Nabilla et ancien candidat de la saison 4 de l’émission. Entrée sur le plateau le 18 octobre, sacrée seize semaines plus tard avec 59% des voix face à Léa, Ambre a remporté le trophée, la somme de 100 000 euros et un contrat avec une maison de disques, tout en enchaînant les interviews et apparitions médiatiques depuis sa victoire.

Son parcours dans la promotion, marqué par une finale qualifiée de « haut vol », a alimenté l’actualité people et les réseaux sociaux. La jeune artiste, qui se dit fan de Lady Gaga, a multiplié les rendez‑vous médiatiques — notamment « Au Féminin », « Quotidien », « Bonjour » et Recently Seriously.fr — et se prépare à prendre part à la tournée de la « Star Academy » annoncée pour la fin du mois.

Au cœur des conversations, une vidéo tournée alors qu’elle se trouvait encore au château a largement circulé, montrant Ambre très proche de Sofiane. Ce rapprochement a relancé des interrogations sur ses liens dans le milieu du show‑business, certains internautes affirmant qu’elle « connaît du monde ». Interrogée sur ce point, Ambre est revenue publiquement sur la nature de ces relations.

Ambre et Sofiane : leur rencontre inattendue

Lors d’un entretien, Ambre a raconté en toute franchise la genèse de sa relation avec Sofiane. Elle a expliqué : « Quand j’étais plus jeune, j’ai dit que j’avais beaucoup voyagé et, en fait, j’avais habité dans des hôtels de par le travail de mes parents et tout simplement il était là‑bas et je l’ai rencontré comme ça ». Ce récit vise à situer leur rencontre dans un contexte familial et de déplacements liés au travail des siens, plutôt que comme résultant d’une affiliation professionnelle directe au milieu artistique.

La diffusion de la vidéo montrant leur proximité, intervenue alors que la compétition battait son plein, a alimenté les spéculations sur d’éventuelles connivences. Ambre a été confrontée à ces remarques alors que sa victoire suscite à la fois enthousiasme et critiques sur les réseaux sociaux. Les éléments médiatiques partagés autour de cet épisode n’ont pas, pour l’heure, modifié le palmarès officiel de la saison.

Parallèlement, Ambre a évoqué la place de Moundir, l’ancien aventurier de « Koh‑Lanta », qui lui a adressé publiquement un message de soutien avant la finale. Moundir avait écrit : « Ma Ambre… Aujourd’hui tu es en finale de la Star Academy. T’as tellement charbonné… avec maman et avec Quentin. Et moi, j’ai été témoin de tes pleurs, de tes déceptions… de tes refus de casting, quand tu rentrais à la maison avec ta maman… mais malgré tout ça, t’as jamais lâché ». À propos de ce soutien, Ambre a précisé lors de l’entretien que Moundir était simplement un ami de longue date de sa mère.