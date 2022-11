Amazon prévoit de supprimer 10 000 emplois dès cette semaine

Après Twitter et Meta, c’est au tour de Amazon de procéder à un licenciement massif. Environ 10 000 personnes devraient être licenciées dès cette semaine.

Amazon Inc. prévoit de licencier environ 10 000 personnes dans les secteurs de l’entreprise et de la technologie dès cette semaine, a rapporté lundi, le New York Times en citant des personnes au fait de la question. Cela représenterait un peu moins de 1% de la masse salariale du groupe, qui comptait 1,6 million d’employés dans le monde fin 2021.

Une part importante de ces effectifs est constituée de travailleurs saisonniers, recrutés en période d’activité accrue, notamment pour les fêtes de fin d’année. Selon le New York Times, les postes concernés seront situés dans le département Amazon Devices (les appareils électroniques équipés de l’assistant vocal Alexa ou encore les liseuses Kindle), dans la division de vente au détail ainsi que dans les ressources humaines. La répartition par pays n’est en revanche pas spécifiée.

Le quotidien américain précise par ailleurs que le nombre total d’employés licenciés est susceptible d’évoluer. S’il est confirmé, il s’agirait du plan social le plus important de l’histoire de l’entreprise.

Contacté par l’AFP, Amazon n’avait pas réagi dans l’immédiat. La société avait déjà annoncé il y a deux semaines, un gel des embauches dans ses bureaux.

Mercredi dernier, Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé la suppression de 11 000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs. Deux sociétés de la Silicon Valley, le spécialiste des services de paiement en ligne Stripe et la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Lyft, ont aussi récemment fait part de licenciements de grande ampleur. Twitter, fraîchement racheté par Elon Musk, a pour sa part congédié environ la moitié de ses 7 500 salariés.