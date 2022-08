Alpha Blondy : le chanteur ghanéen Stoneboy lui rend un vibrant hommage

Le chanteur ghanéen, Stoneboy a rendu un vibrant hommage à la célébrité ivoirienne du Reggae Alpha Blondy. Il l’a fait au cours d’un entretien sur une chaîne ghanéenne de radio.

L’artiste ghanéen Dancehall, qui a eu le privilège de collaborer avec la star ivoirienne du reggae Seydou Koné, connue plus sous le pseudonyme professionnel Alpha Blondy était l’invité d’une émission diffusée sur la chaîne ghanéenne de radio Hitz FM.

Au cours de son entretien avec l’animateur, Stoneboy a laissé entendre qu’il serait heureux, si la légende ivoirienne pouvait le bénir. « Je m’incline devant Alpha Blondy. Je veux qu’il me bénisse parce que les Alpha Blondy sont finis. J’aspire à être comme lui », a déclaré Stonebwoy.

Pour rappel, né le 5 mars 1988, au Ghana Stonebwoy est le PDG de Burniton Music Group. Il a remporté la catégorie Best International Act: Africa aux BET Awards 2015 et Artiste de l’année aux Ghana Music Awards 2015. Il est également récipiendaire de deux plaques Billboard. Il a même été décrit comme le roi du reggae et du dance hall en Afrique.

Il est également ambassadeur mondial de l’assainissement. En septembre 2019, il a été nommé ambassadeur de la marque Voltic Natural Mineral Water. Il est également l’ambassadeur de la marque Tecno mobile au Ghana. Plus tôt cette année, il a signé un méga contrat avec Def Jam Recordings d’Universal Music Group et son produit phare Def Jam Recordings Africa.