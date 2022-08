Almeria-Real Madrid : les compos officielles, avec Militao et Alaba sur le banc

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Almeria ce dimanche soir, pour le compte de la première journée de Liga. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le Real Madrid, champion d’Espagne en titre, débute sa saison en Liga ce dimanche soir avec un déplacement à Almeria. Une rencontre totalement à la portée des Merengues qui devront toutefois se méfier du promu qui est prêt à créer la surprise. A quelques minutes de la rencontre, prévue à 20h (GMT+1), les deux entraîneurs ont dévoilé leur onze de départ.

Pour ce duel, Carlo Ancelotti a opté pour un 4-3-3, mais avec plusieurs turnovers. Ainsi, Nacho et Rüdiger prennent la place d’Alaba et Militao dans l’axe de la défense madrilène. L’autre recrue de l’été, Aurélien Tchouameni, est titulaire en milieu de terrain aux côtés de Camavinga et Kroos. En attaque, le trio Vinicius-Benzema-Valverde est reconduit. Côté rojiblancos, Rubi a aligné son équipe dans un 5-3-2 avec son serial buteur en Segunda Division, Umar Sadiq.

Les compos officielles

Almeria : Fernando – Chumi, Kaiky, Ely, Babic, Akieme – Samu, Robertone, Eguaras – Ramazani, Sadiq

Real Madrid : Courtois – Lucas Vasquez, Nacho, Rüdiger, Ferland Mendy – Camavinga , Tchouaméni, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius Jr