Allemagne – Werder Brême : Victor Boniface, potentiel offensif sous-utilisé

Prêté au Werder Brême dans l’espoir de relancer sa carrière, Victor Boniface (25 ans) a vu ses plans bouleversés par une nouvelle blessure au genou. Opéré en janvier, il restera éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et a regagné les installations du Bayer Leverkusen pour suivre sa rééducation.

Prêté au Werder Brême dans l’espoir de relancer sa carrière, Victor Boniface (25 ans) a vu ses plans bouleversés par une nouvelle blessure au genou. Opéré en janvier, il restera éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et a regagné les installations du Bayer Leverkusen pour suivre sa rééducation.

Le pic de sa carrière reste la saison 2023-2024 : positionné en attaque, l’ailier nigérian avait inscrit 21 buts et délivré 10 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues, contribuant au doublé championnat–coupe du Bayer Leverkusen.

Après cet exercice remarquable, sa trajectoire s’est compliquée. Un transfert attendu vers l’AC Milan n’a pas abouti après la découverte d’un problème au genou lors de la visite médicale, ce qui a freiné son ascension offensive.

Publicité

Des difficultés sportives et extra-sportives

La suite a été marquée par des tensions avec la direction et l’entraîneur Xabi Alonso, une irrégularité aux séances collectives et des prestations en dents de scie sur le terrain. Privé de son rôle titulaire, Boniface a progressivement été cantonné au banc au profit de Patrick Schick et Christian Koffi. À ces déconvenues s’ajoutent des incidents hors stade, dont un accident de la route, et des critiques sur son mode de vie. Il convient aussi de rappeler que, avant son arrivée en Allemagne, il avait déjà connu deux ruptures des ligaments croisés au genou gauche.

Le prêt au Werder visait à retrouver du rythme et à se retrouver dans la course pour une sélection en Coupe d’Afrique des nations avec les Super Eagles du Nigeria. Malgré 11 rencontres disputées et deux passes décisives en prêt, il n’a pas été retenu par le sélectionneur Éric Chelle.

Le contexte nigérian, riche en attaquants talentueux et en joueurs binationaux, n’a pas facilité son retour sur le devant de la scène. Longtemps pressenti pour figurer aux côtés de Victor Osimhen ou Ademola Lookman dans l’avenir offensif des Super Eagles, Boniface a vu son potentiel freiné par les pépins physiques récurrents.

Publicité