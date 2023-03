Allemagne: la réaction de Thomas Müller après l’annonce de sa non-convocation

Dans un entretien accordé au journal Kicker, le sélectionneur Hansi Flick a annoncé que Thomas Müller ne sera pas convoqué pour les prochaines sorties de l’Allemagne. Dans un message posté sur son compte Instagram ce lundi, l’attaquant du Bayern a réagi à cette nouvelle.

Durant la prochaine trêve internationale, l’Allemagne disputera deux rencontres amicales, notamment contre le Pérou (25) et la Belgique (28). Deux matches auxquels ne participera pas le milieu offensif du Bayern Munich Thomas Müller. Dans un entretien accordé au journal Kicker, le sélectionneur Hansi Flick a annoncé que Müller ne sera pas retenu pour les deux prochaines échéances des Allemands.

“Thomas Müller ne sera pas là pour les deux prochaines confrontations. J’en ai discuté avec lui, je souhaiterais donner une chance aux plus jeunes joueurs dans la Nationalmannschaft. En revanche, ça ne veut pas dire qu’il est hors course pour l’Euro 2024“, a expliqué le technicien allemand. Au lendemain de cette annonce, Thomas Müller a réagi via un message posté sur son compte Instagram. Et le milieu offensif s’est montré très bon joueur.

“Il a été annoncé hier que Hansi Flick ne me nommerait pas pour les deux prochains matchs. Nous nous apprécions et continuerons à être en bon contact. Ensuite on verra comment ça se passe. Je croise les doigts pour les gars pour les premiers matchs internationaux de l’année. Personnellement, je souhaite profiter de la pause internationale pour me préparer de manière optimale aux échéances à venir avec le Bayern. La phase décisive de la saison dans le football de clubs approche à grands pas. Nous sommes en excellente position dans les trois compétitions et nous avons encore beaucoup de choses prévues pour cette saison! Ma soif de trophées est ininterrompue!“, a-t-il écrit.

Après une absence de deux ans, Müller a retrouvé sa place de taulier dans l’équipe d’Allemagne en 2021, ayant été retenu pour la première fois en 2010. Le champion du monde 2014 a participé à l’Euro 2021 et à la dernière Coupe du monde au Qatar.