Allemagne: la liste d’Hansi Flick pour affronter le Japon et la France

Qualifiée d’office pour l’Euro 2024 en tant que pays organisateur, l’Allemagne va disputer deux nouveaux matchs amicaux, lors de la trêve de septembre, prévus le 9 septembre contre le Japon, et le 12 face à la France à Dortmund. Pour ces deux échéances, le sélectionneur Hansi Flick a dévoilé sa liste de 24 joueurs retenus.

Les choix du sélectionneur font couler beaucoup d’encre dans le pays, notamment à cause de sa décision de ne pas inclure Timo Werner (RB Leipzig) et Leon Goretzka (Bayern Munich). En revanche, les autres figures marquantes du Bayern, à savoir Kimmich, Musiala et Sané, ont été appelées en équipe. Les cadres du FC Barcelone et du Real Madrid, Marc André ter Stegen et Antonio Rüdiger, font aussi partie du groupe.

À souligner également la toute première convocation de Pascal Gross, le milieu de terrain âgé de 32 ans et évoluant à Brighton. Après une Coupe du Monde ratée, l’Allemagne se trouve à un carrefour crucial, à seulement quelques mois de l’Euro qui se déroulera sur ses terres. La déception et les résultats décevants lors des dernières rencontres ont mis en lumière la nécessité pour l’équipe de retrouver sa vigueur et sa position dominante sur la scène mondiale. Et cela passe par de bonnes prestations lors de ses deux prochaines sorties.

La liste complète

Unser Kader 🇩🇪 für die Spiele gegen

🇯🇵 Japan 📍 in Wolfsburg am Samstag, 9. September (ab 20:45 Uhr, RTL) und

🇫🇷 Frankreich 📍 in Dortmund am Dienstag, 12. September (ab 21:00 Uhr, ARD) 👇#DFBTeam #GERJPN #GERFRA pic.twitter.com/SZrxWJUeY8 — DFB-Team (@DFB_Team) August 31, 2023

