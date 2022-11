Aliou Cissé: le Sénégal va « donner la meilleure réplique face au Pays-Bas »

Le Sélectionneur national des Lions de la Téranga, Aliou Cissé, s’est prononcé sur le match face aux Pays-Bas, premier adversaire du Sénégal lors du Mondial 2022. Et le technicien promet « une réplique » face aux Oranjes.

Champion d’Afrique en titre et en quête de son premier sacre en Coupe du monde, le Sénégal lance son Mondial 2022 le lundi prochain face aux Pays-Bas. Un adversaire assez coriace qui regorge de plusieurs joueurs de classe mondiale. Certes, les Oranjes ont manqué la dernière édition 2018 en Russie, mais cela n’enlève en rien leur statut d’outsider pour cette compétition.

Une lecture partagée par le sélectionneur Aliou Cissé qui estime que les Néerlandais sont capables de décrocher le titre suprême. C’est dire donc que la tâche sera difficile pour les Sénégalais qui convoitent la première place du groupe A dans ce tournoi. Chose dont est conscient Aliou Cissé.

«Les Pays-Bas ne sont pas une équipe à présenter. C’est une belle équipe qui, aujourd’hui, est capable d’aller au bout de cette compétition. Mais comme je le dis aussi, nous sommes le Sénégal. Nous avons aussi des arguments à faire valoir. C’est à nous de nous concentrer et essayer de donner la meilleure réplique face à cette équipe hollandaise», a déclaré Cissé aux médias locaux.

Sadio Mané forfait pour Sénégal vs Pays-Bas?

Pour rappel, le Sénégal qui affronte également le Qatar (25 novembre) et l’Equateur (29), sera face aux Pays-Bas lundi prochain. Un match que devrait manquer Sadio Mané, victime d’une blessure au péroné, toujours bloqué au Bayern Munich. Le weekend dernier, l’entraineur des Bavarois, Julian Nagelsmann, avait prévenu que son joueur ne bougera pas s’il n’est pas totalement rétabli.

«S’il a mal et qu’il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Même si la Fédération le voulait. Pour nous, c’est la même chose. Quand un joueur est blessé et ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. C’est comme ça. La santé passe avant le sport, c’est la chose la plus importante et ce n’est pas différent pour Sadio», avait précisé le technicien allemand en conférence de presse, rapporté par L’Equipe.