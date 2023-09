Aliou Cissé: « L’Algérie est la bête noire du Sénégal mais … »

-Publicité-

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, s’est prononcé sur le choc face à l’Algérie, le 12 septembre prochain, en amical. Et le technicien a hâte de battre cette équipe des Fennecs, tombeuse des Lions de la Téranga à la finale de la CAN 2019.

Le Sénégal s’apprête à revivre la finale de la CAN 2019 alors qu’il affrontera à nouveau l’Algérie le 12 septembre prochain. Mais contrairement à il y a quatre ans où l’enjeu était le trophée de la Coupe d’Afrique, les deux équipes vont cette fois-ci se livrer un duel de gala. Une rencontre amicale comptant pour le rassemblement de septembre 2023. L’occasion pour les deux formations de préparer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations pour laquelle les deux sélections sont déjà qualifiées

A quelques jours de ce choc des titans, Aliou Cissé a tenu une conférence de presse pour discuter de l’importance cruciale de ce sommet très attendu. «Que du côté sénégalais ou algérien, beaucoup de gens m’ont interpellé sur ce match. 2019, c’est il y a quatre ans, ça passe vite. Oui, effectivement, l’Algérie est la bête noire du Sénégal. Sur les cinq derniers matchs joués par le Sénégal contre l’Algérie, c’est cinq victoire pour eux, deux matchs nuls et une victoire pour le Sénégal. Mais il n’y a pas de revanche ni de vengeance. En 2019, l’Algérie a gagné la Coupe d’Afrique parce qu’elle était meilleure. Nous, nous avons gagné la CAN parce qu’on était tout simplement les meilleurs« , a confié Cissé, rapporté par Onzed’Afrik.

Interrogé sur la raison de ce match amical, l’ancien milieu de terrain du PSG et de Montpellier a répondu : « Ce match est programmé en réponse à une stratégie élaborée par la direction technique et la Fédération. Notre objectif est de nous préparer car nous sommes conscients que nous n’aurons peut- être pas autant de temps de préparation en janvier. Ce sera un match de grande envergure contre l’Algérie. Nous savons que toute l’Afrique attend avec impatience cette rencontre. C’est un choix qui s’inscrit dans la logique du jeu et de l’amélioration continue de notre équipe.«

