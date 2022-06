« Aline a quitté la maison », BobLee annonce la séparation de Serey Dié et sa femme

Dans une vidéo publiée au petit matin de ce jeudi, l’activiste ivoirien vivant aux Etat-Unis, BobLee a annoncé la séparation de Serey Dié et sa femme Aline.

Depuis la naissance du deuxième enfant de la chanteuse Josey, le courant ne passerait plus entre Serey Dié et sa femme Aline. Le couple serait même au bord du divorce d’après les révélations faites par BobLee.

« Aline a quitté la maison, elle est allée s’installer dans une autre maison. D’après mes informations », a-t-il révélé. A l’en croire, Serey Dié est soutenu par sa famille « dans sa bêtise ». « Parce que Aline ne leur fait pas des cadeaux. Il y a des beaux parents qui se croient tout permis », s’est t-il indigné.

Dans sa vidéo, Boblee rappelle la première rencontre de Serey Dié et Josey. « C’est Emma Lohoues qui a présenté Josey et Serey DIé », a-t-il précisé. Pour lui, Aline a été courageuse mais dit-il « c’est bien fait » pour elle.

Serey Dié n’est pas prêt à parler

« Tu ne détestes pas Aline, seulement tu es un mauvais garçon, ça veut dire que tu es né comme ça. Tu ne peux pas voir une go et rester tranquille », a-t-il balancé sur Serey Dié. Mieux, il insiste que toutes les trois femmes avec qui Serey Dié a eu des enfants se ressemblent. « On dirait des sœurs, j’ai l’impression que Aline t’a tellement marqué , Aline est le genre de femme que tu aimes mais tu es insatiable », va-t-il ajouter.

Suite à ces révélations, Serey Dié a réagi dans un direct ce jeudi tard dans la nuit. A en croire sa réaction, il est le seul maître de sa vie. C’est pourquoi, il met en garde Boblee contre des attaques de toutes sortes contre Aline et Josey. En ce qui concerne le véritable père du deuxième enfant de Josey, l’ex-capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire n’est pas prêt à parler. « Je vais parler quand moi je désire, pas quand un vilain en décide », a-t-il clarifié.