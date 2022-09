Algérie vs Nigéria: trois Super Eagles appelés en renfort

Le sélectionneur national du Nigéria, José Peseiro, a appelé trois nouveaux joueurs pour pallier à l’absence de ses cadres, blessés et forfaits pour le choc face à l’Algérie en amical.

A l’instar d’Aliou Cissé avec l’équipe du Sénégal, le sélectionneur national du Nigéria, José Peseiro, n’est pas épargné par les forfaits dans sa liste de 25 joueurs convoqués pour la rencontre amicale face à l’Algérie. Les Supers Eagles affrontent en effet les Fennecs, le 27 septembre prochain à Oran dans le cadre de la journée FIFA. Un choc des titans entre les deux grands absents de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre).

Privé de ses tauliers, le défenseur central Leon Balogun, les ailiers Ahmed Musa, Samuel Chukwueze et Henry Onyekuru et l’attaquant Emmanuel Dennis (lui-même appelé en renfort), ainsi que les attaquants Victor Osimhen (Naples) et Umar Sadiq (Almeria), tous les deux blessés avant la publication de la liste, José Peseiro a dû appeler trois nouveaux joueurs en renfort.

Le technicien portugais a en effet sollicité les services du défenseur central Valentine Ozornwafor (2 sélections), recruté par Sochaux cet été. L’ailier de Casa Pia au Portugal, Godwin Saviour (26 ans), ainsi que le latéral gauche local Ebube Duru (Rivers United, 23 ans), déjà passé par la sélection A’, font également partie de la liste des renforts.

Update: Injured(Ruled out of the friendly): Musa, Chukwueze, Leon Balogun, Onyekuru, Dennis. Replacements: Ozornwafor, Godwin Saviour, Ebube Duru. #SoarSuperEagles — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) September 19, 2022