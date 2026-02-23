Algérie : un jeune condamné à la prison pour avoir porté un maillot marocain

Alors que les médias proches des autorités en Algérie se montrent discrets sur le dossier, les réseaux sociaux s’enflamment depuis plusieurs jours autour d’une affaire impliquant un jeune supporter kabyle. D’après des informations publiées en ligne, Lyes Guernine, âgé de 22 ans, aurait écopé d’une peine de deux ans de prison ferme pour avoir porté le maillot de l’équipe nationale du Maroc.

Les faits se seraient déroulés le 2 janvier, lors de la rencontre opposant la JS Kabylie à la MC Alger, au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Selon les éléments diffusés sur Internet, le jeune homme, originaire d’Aït Mesbah, a été poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale » en raison de son choix vestimentaire.

La révélation de l’affaire remonte au 7 janvier, après la publication sur Facebook de la militante Messaouda Cheballah, qui dénonçait ce qu’elle qualifiait d’injustice. Par la suite, le dossier a été repris et corroboré par des journalistes indépendants, ce qui a relancé le débat au sein de l’opinion publique.

Enquête, confirmations et contexte

Le journaliste Abdou Semmar, fondateur d’Algérie Part, a évoqué le cas lors d’une émission diffusée le 22 février sur sa chaîne YouTube, affirmant que l’information n’était pas une rumeur propagée par la presse marocaine. Des médias en ligne, dont Le360 Sport, ont également relayé ces récits et fourni des détails sur la procédure engagée contre le jeune supporter.

D’après les sources consultées, Lyes Guernine ne serait lié à aucun groupe politique ; son geste s’inscrit, selon plusieurs observateurs, dans le contexte de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, où des moments de convivialité entre supporters algériens et marocains avaient été largement rapportés. La famille du jeune homme, craignant des représailles, refuse pour l’instant de s’exprimer publiquement, alimentant ainsi les interrogations autour de cette affaire.