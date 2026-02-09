Algérie U20 convoque 28 joueurs pour un stage à Sidi Moussa

Razik Nedder, entraîneur de la sélection algérienne des moins de 20 ans, a publié une liste de 28 joueurs retenus pour un stage de préparation organisé à Sidi Moussa. Le rassemblement a débuté le dimanche 8 février et s’étendra jusqu’au 12 février.

Ce regroupement a pour objectif d’observer les jeunes talents évoluant dans le championnat national, de renforcer leur condition physique et leurs aptitudes athlétiques, et de peaufiner les aspects techniques et tactiques indispensables pour affronter des adversaires de haut niveau.

Dans la perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde U20, prévues dans les mois à venir, le sélectionneur s’appuie sur un effectif issu des meilleures formations locales afin de bâtir un groupe compétitif et homogène.

Joueurs convoqués