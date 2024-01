Algérie: Riyad Mahrez sort du silence après la débâcle à la CAN 2023

-Publicité-

Pointé du doigt par la presse algérienne mais aussi par de nombreux supporters après l’élimination des Fennecs de la CAN 2023, Riyad Mahrez est sorti du silence dans une longue interview accordée au média local La Gazette du Fennec.

Les Fennecs sont depuis ce matin en Algérie. Décevant à la CAN 2023, avec une équipe éliminée dès les phases de groupe, la deuxième fois consécutive dans cette compétition africaine, les joueurs algériens ont quitté la Côte d’ivoire dans la nuit d’hier. Désormais au pays, les Fennecs vont devoir s’expliquer sur leur fiasco en terre ivoirienne.

Premier sur le banc des accusés, le sélectionneur Djamel Belmadi, qui a été démis (à l’amiable) de son poste. Deuxième dans le box, le capitaine Riyad Mahrez, qui n’a été que l’ombre de lui-même lors de cette 34è édition. Peu en vue, l’attaquant d’Al Ahli a même été laissé sur le banc lors de la dernière journée du groupe D contre la Mauritanie (O-1).

Noyé par un torrent de critiques, envoyé tant par les médias que par les supporters, l’ancien buteur de Manchester City a décidé de répondre à ses détracteurs. Dans une longue interview accordée à La Gazette du Fennec, le joueur de 32 ans a d’abord reconnu sa responsabilité dans ce fiasco algérien.

«C’est nous les responsables, moi le premier, et je mets tout le monde dessus. On n’a pas été à la hauteur ces 2-3 dernières années et on le paye. On est déçus et très tristes pour les supporters algériens et nos familles, car c’est pour le peuple qu’on joue. On est très touchés et on espère que ça va rebondir avec un nouveau coach. Je ne sais pas quel sera mon objectif, j’ai la tête à l’envers. Ce n’est pas facile de sortir d’un tel échec», a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.

Sur le bilan médiocre des siens dans ce tournoi, avec deux matchs nuls et une défaite en trois rencontres, l’hommes aux 91 sélections (31 buts) a répondu: «on n’a pas été bons, on n’a pas été à la hauteur. On a tellement gagné pendant longtemps, mais dans le football, tu gagnes et tu perds, mais tu perds plus que tu gagnes. Le problème ? Je ne sais pas. On avait de bons joueurs et un super coach. Je pense que l’équipe à 3-4 joueurs près sont les meilleurs joueurs d’Algérie.»

Enfin, le vainqueur de la CAN 2019 a chargé la presse, qu’il estime être contre l’équipe algérienne. «Beaucoup de journalistes sont contre nous, ils ne mettent pas une pression positive. Mais bon, ce n’est pas ça l’excuse. Mais je trouve ça dommage qu’il y a un telle pression médiatique autour de nous. C’est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d’Afrique et qu’on était tout le temps les favoris», a-t-il conclu.