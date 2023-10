Algérie: « Nous irons en Côte d’ivoire avec l’ambition » de gagner la CAN 2023, Djamel Belmadi

Après l’écrasante victoire de son équipe en match amical contre le Cap-Vert (5-1) jeudi soir, Djamel Belmadi a réagi au tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2023. Le sélectionneur de l’Algérie s’est prononcé sur les chances des Fennecs, logés dans la poule D avec le Burkina Faso.

Lors d’une conférence de presse animée, l’entraîneur des Fennecs a souligné l’importance de prendre tous les adversaires au sérieux, malgré la perception selon laquelle le groupe pourrait sembler accessible. « Il n’y a aucune petite équipe en Afrique. Le Burkina Faso est très costaud, on l’a vu en éliminatoires de la Coupe du Monde. Toutes les équipes sont à craindre et à prendre au sérieux. On va bien se préparer, ne vous en faites pas. Tout le monde me parle de la CAN, que ce soit le public, que ce soit ma mère, que ce soit mes enfants… Nous irons en Côte d’Ivoire avec l’ambition de la gagner« , a-t-il déclaré, rapporté par Africatopsport.

Belmadi souligne ainsi l’engagement de l’équipe algérienne à faire de son mieux pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations. Il tient à rappeler à tous que chaque match est une occasion de prouver la qualité et les compétences de l’équipe. Bien qu’étant l’une des favorites, l’Algérie ne sous-estime aucune des équipes du groupe D, qui comprend également le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Angola.

Cette compétition promet d’être passionnante et remplie de suspense. Les Fennecs, emmenés par leur capitaine Riyad Mahrez, sont déterminés à représenter leur pays avec fierté et à offrir à leurs supporters un spectacle inoubliable. L’Algérie, vainqueur de la CAN 2019, est prête à relever tous les défis et à écrire une nouvelle page de son histoire footballistique.