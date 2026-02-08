Algérie — Ligue J18 : CS Constantine et JS Saoura gagnent, ES Sétif et El Bayadh font match nul

La 18ᵉ journée du championnat algérien de Ligue 1, disputée dimanche, a réservé son lot d’émotions et de réalisations, redistribuant quelques cartes au classement général. Les rencontres ont été serrées, ponctuées de buts décisifs qui ont influé directement sur la hiérarchie du championnat.

La 18ᵉ journée du championnat algérien de Ligue 1, disputée dimanche, a réservé son lot d’émotions et de réalisations, redistribuant quelques cartes au classement général. Les rencontres ont été serrées, ponctuées de buts décisifs qui ont influé directement sur la hiérarchie du championnat.

En déplacement, le CS Constantine s’est imposé 2-1 face au MB Rouissat. Yawo Evra Agbagno a ouvert la marque dès la 14ᵉ minute, avant que Kheiredine Merzougui n’inscrive l’espoir local à la 63ᵉ. Messalla Merbah a scellé le succès des Constantinois dans le temps additionnel (90ᵉ). Grâce à ce succès, le CSC conserve sa deuxième place avec 29 points, tandis que MB Rouissat reste dixième avec 23 unités.

Dans un autre affrontement, la JS Saoura a pris le dessus sur Chlef en s’imposant 1-0 grâce à une réalisation d’Oussama Bentaleb à la 30ᵉ minute. Cette victoire permet à Saoura de rester proche du sommet, installé en troisième position avec 28 points, alors que Chlef se retrouve 13ᵉ avec 18 points. Enfin, la rencontre entre l’ES Sétif et El Bayadh s’est terminée sans but (0-0), chaque équipe repartant avec un point : Sétif occupe désormais la 12ᵉ place (20 points) et El Bayadh demeure lanterne rouge avec 11 points.

Publicité